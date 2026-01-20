NY株式20日（NY時間13:15）（日本時間03:15） ダウ平均48722.64（-636.69-1.29%） ナスダック23102.84（-412.55-1.75%） CME日経平均先物52465（大証終比：-335-0.64%） 欧州株式20日終値 英FT100 10126.78（-68.57-0.67%） 独DAX 24703.12（-255.94-1.03%） 仏CAC40 8062.58（-49.44-0.61%） 米国債利回り 2年債 3.588（+0.002） 10年債 4.279（+0.056） 30年債 4.90