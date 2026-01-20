イギリス政府は、中国がロンドン中心部にヨーロッパ最大級の大使館を建設する計画を承認しました。周辺住民らは反発していて、裁判を起こすとしています。イギリス政府によって20日に承認された新たな中国大使館は、ロンドン中心部の旧王立造幣局の跡地に建設される予定です。敷地の面積はおよそ2万平方メートルで、完成すればヨーロッパ最大級の中国大使館となります。新たな中国大使館をめぐっては、用途不明の地下施設や周辺に