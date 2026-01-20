女優の浜辺美波（25歳）が、1月20日に放送されたバラエティ番組「行列のできる法律相談所 2時間スペシャル」（日本テレビ系）に出演。年始の食あたりの原因は「海老天」だったと明かし、「生牡蠣とかだったらわかるんですけど、海老天…っていうのが悔しくて」と語った。番組MCの東野幸治から「浜辺さん、年始食あたり？」と話を振られた浜辺は「食あたりしまして…8時間から10時間放置して海老天食べちゃって」と、食あたりの