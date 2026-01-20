スイスで行われている「ダボス会議」に出席したフランスのマクロン大統領は、アメリカのトランプ大統領が「ヨーロッパを弱体化させ、従属させようとしている」と強く批判しました。「ダボス会議」として知られる世界経済フォーラムの年次総会で20日、マクロン大統領が講演を行いました。マクロン大統領は、デンマーク自治領グリーンランドをめぐり、トランプ大統領がヨーロッパの8カ国に対し新たな関税を課す考えを示したことを念