ユーロドルは買いが優勢となっており、一時１．１７ドル台半ばまで上昇している。グリーンランドを巡って米欧の対立が激化する中、為替市場は比較的落ち着いた動きをしている。ユーロ売りの材料のようにも思われるが、意外にもユーロは買いで反応している。 デンマークの年金基金が米国債投資からの離脱を発表していたが、ドル離れが加速する可能性の方を市場は警戒している模様。きょうの上