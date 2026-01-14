【GU（ジーユー）】との初コラボレーションで話題を集めている、NY発祥のブランド【ENGINEERED GARMENTS（エンジニアド ガーメンツ）】。「古着やミリタリーの要素に遊び心を加えて再構築した」（公式サイトより）したというコラボアイテムの中から編集部が注目したのは、サッと羽織るだけでサマ見えする「オリーブ色パーカ」。大人カジュアルを格上げできそうなパーカは、冬コ&#