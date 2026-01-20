21日午前2時51分ごろ、北海道、青森県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、北海道の様似町、青森県の八戸市と階上町、それに東通村です。【各地の震度詳細】■震度3□北海道様似町□青森県八戸市