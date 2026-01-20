NY株式20日（NY時間12:16）（日本時間02:16） ダウ平均48816.79（-542.54-1.10%） ナスダック23167.87（-347.52-1.48%） CME日経平均先物52635（大証終比：-165-0.31%） 欧州株式20日終値 英FT100 10126.78（-68.57-0.67%） 独DAX 24703.12（-255.94-1.03%） 仏CAC40 8062.58（-49.44-0.61%） 米国債利回り 2年債 3.595（+0.009） 10年債 4.273（+0.050） 30年債 4.89