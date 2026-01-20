[1.20 U23アジア杯準決勝 日本 1-0 韓国 ジッダ]キャプテンは思わぬ形でピッチを去った。“ロス五輪世代”U-21日本代表は2歳上のU-23韓国代表に1-0で勝利。DF市原吏音(大宮)は足を痛めた影響で後半20分に途中交代となった。自陣でのピンチを防いだ。後半16分、FWキム・テウォンに自陣に入ってこられたところで市原が阻む。鋭いシュートをブロックし、ゴールを守り切った。しかし、そのプレーで右足を痛めた。後半20分に途中