UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第7節 カイラト・アルマトイとクラブ・ブリュージュの試合が、1月21日00:30にアスタナ・アリーナにて行われた。 カイラト・アルマトイはエジミウソン・サントス（FW）、ワレリー・グロムイコ（MF）、ジョルジーニョ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクラブ・ブリュージュはロメオ・フェル