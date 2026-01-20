昨年の「M-1グランプリ2025」で第21代王者に輝いた、お笑いコンビ・たくろうの赤木裕（34歳）が1月20日、自身のX（Twitter）を更新。「わたくし昨年に結婚しておりました！！！」と報告した。赤木はこの日放送されたバラエティ番組「行列のできる法律相談所 2時間スペシャル」（日本テレビ系）に出演。結婚していたことを電撃発表し、スタジオを騒然とさせた。結婚したのは昨年8月で、たまたま観覧に当たったため、新妻はM-1決勝戦