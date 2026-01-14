1月21日、東アジアスーパーリーグ（EASL）に出場しているB.LEAGUE勢の3チームが、それぞれグループステージの4試合目を戦う。宇都宮ブレックスはホームに香港イースタンを迎え、アルバルク東京は敵地で昌原LGセイカーズと対戦する。この2試合は19時00分、琉球ゴールデンキングスがマカオ・ブラック・ベアーズと敵地で対戦する試合は19時30分開始となる。どのグ