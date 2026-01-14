インタビューに応じる日本ガス協会の内田高史会長日本ガス協会の内田高史会長（69）は21日までに共同通信のインタビューに応じ、洋上風力発電などエネルギー分野の脱炭素化は段階的に進める必要があるとの考えを示した。「化石燃料を使いながら、二酸化炭素（CO2）を減らす方策を探るべきだ」と述べた。内田氏は東京ガスの会長も務める。業界では従来の都市ガスと比べCO2排出を抑えるe―メタン（合成メタン）やバイオガスの利