列島に襲来した今シーズン最長の居座り寒波。21日から警報級の大雪が警戒される地域もあり、交通の乱れなどに注意が必要です。大荒れの天気となった北海道室蘭市。歩行者はニット帽を被っていますが…激しい風のためでしょうか?フードも被ろうとしています。最大瞬間風速24.8メートルを観測、道内の小中学校など27校が臨時休校になったほか、新千歳空港では100便以上の欠航や遅れが発生しました。青森県ではホワイトアウトも発生、