沖縄で自主トレ中のカブス・鈴木は、世界一への思いを新たにした。メジャー4年目の昨季は自己最多の32本塁打、103打点をマークし「今季もケガなく1年間プレーすることと、ポストシーズンでは（地区シリーズでブルワーズに敗れ）悔しい思いをしたので、ワールドチャンピオンを目指していきたい」と語った。この日は広島時代から契約するアシックス社のスパイクの撮影に臨んだ。ホワイトソックス・村上、ブルージェイズ・岡本