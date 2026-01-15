カブスの今永が、高知県内で中日の金丸らと行っている合同自主トレを公開し、今年3度目となるブルペン投球を行った。変化球を交え29球を投じ「現時点ではここまで来てくれればいいなというところにはいる」と順調ぶりをアピールした。テーマは「ゆがんだ体を元に戻す」こと。昨季は5月に左太腿裏を痛め2カ月近く離脱。「ケガを治すことをメインにしすぎて、体を強化する期間が短かった。それが体のゆがみにもつながっていたと