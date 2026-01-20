日本保守党は20日、百田尚樹代表らが会見し、衆院選で公約として掲げる重点政策について説明した。酒類を含めた食料品の消費税率について、「恒久的にゼロ」にすることを掲げている。また、再生可能エネルギーを普及させる目的で電気料金に上乗せされている「再エネ賦課金」の廃止を主張している。さらに、外国人政策については、熟練技能を持つ外国人に与えられる「特定技能2号」の在留資格について、家族の帯同を大幅に制限する