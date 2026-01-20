アメリカのトランプ大統領はNATOのルッテ事務総長と電話会談を行い、スイスで開幕した「ダボス会議」の場で、グリーンランドについて関係国と協議することで合意したと明らかにしました。トランプ大統領は20日、自らのSNSに「NATOのルッテ事務総長と非常に有意義な電話会談を行った」と投稿しました。スイスで開幕した世界経済フォーラムの年次総会＝「ダボス会議」の場で、デンマークの自治領グリーンランドについて関係国と協議