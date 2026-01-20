イギリス政府は20日、ロンドンに建設される中国の「巨大大使館」計画を承認しました。反対派は強く反発しています。イギリス政府は、ロンドン東部に建設される中国の大規模な大使館の計画を正式に承認しました。2018年から議論が続いてきましたが、政府は安全保障上のリスクは管理可能だとして、建設を認めました。一方で、建設予定地が金融街の通信ケーブルに近いことや、大使館がスパイ活動の拠点になりかねないとして建設に反対