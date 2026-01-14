その後、ドル円は１５８円付近まで買い戻されている。グリーンランドを巡る米欧の対立が激化する中、米株式市場は大幅安、米国債も売りが強まり、利回りが上昇している。ただ、為替市場はそれに比べれば、比較的落ち着いた動きをしている状況。 米国債利回りの上昇については、デンマークの年金基金が米国債投資からの離脱を表明したことも要因となっているほか、日本国債の利回りが急上昇していることも押し上