20日、大阪市城東区の国道でミニバイクに乗った男性がひき逃げされ死亡した事件があり、警察は32歳の男を逮捕しました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、大阪市浪速区の無職、三山聡容疑者（32）です。三山容疑者は20日午前3時半ごろ、大阪市城東区の国道で、運転していたワゴン車でミニバイクに追突し、乗っていた小田光男さん（83）にケガをさせ、そのまま逃げた疑いです。小田さんはその後、死亡しました。ワゴン車は400メ