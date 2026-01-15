● 今日は2026年1月21日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。運勢の見方☆1つ: ☆☆2つ: ☆☆☆3つ: ☆☆☆☆4つ: ☆☆☆☆☆5つ: ☆☆☆☆☆やぎ座（山羊）：12月22日〜1月19日総合運：☆☆☆☆☆最高の運気の中で、最高の達成感を味わうことができそうな日です。特に、目標を掲げて努