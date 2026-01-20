プレミアリーグのマンチェスター・シティがクリスタル・パレスからDFマーク・グエイを獲得したと発表した。報道によると、移籍金は2000万ポンド(約42億円)。25歳でイングランド代表での経験がある即戦力のDFをこの値段で獲得するのは難しく、お買い得な補強となった。ただ、グエイに関しては移籍金よりも、週給に注目が集まっている。一部報道によると、その額は30万ポンドで、現在のシティではアーリング・ハーランド(週給50万ポ