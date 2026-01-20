マンチェスター・シティのアタッカーに移籍の可能性が浮上している。移籍市場に精通するジャーナリストであるファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ノルウェー代表のオスカー・ボブにプレミアリーグのフラムが関心を示しているようだ。フラムは完全移籍でボブの獲得交渉を進めており、提示額は3500万ポンド、日本円にして約74億円。ブンデスリーガのドルトムントも獲得に興味を示しており、今後数日で獲得に動くか決断する模様。ボ