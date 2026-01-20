ディノ・トップメラー前監督を解任したフランクフルトは、後任監督の選定に動いているようだ。20日、ドイツメディア『スカイ』が報じた。2026年に入ってから3試合続けて3失点を喫し、失点数はリーグワーストタイの「39」と守備の改善が求められていたフランクフルト。来シーズンのUEFAチャンピオンズリーグを十分に狙える7位に位置していたが、18日にトップメラー前監督の解任を発表。現在は、U−21チームのデニス・シュミット