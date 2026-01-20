20日、兵庫県姫路市のマンションの駐車場で住人の男性が刃物で刺され死亡した事件で、警察は殺人事件として捜査本部を設置しました。20日午前8時10分ごろ、姫路市岩端町のマンションで「若い男性が刺された」と消防に通報がありました。警察によりますと、このマンションに住む会社員の木田大助さん（33）が駐車場で背中を刺されていて、心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。現場の地下駐車場