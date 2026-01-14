毎年注目を集めるピエール・エルメ・パリのバレンタインコレクション。2026年は“ラ・ヴィ・パリジェンヌ”をテーマに、芸術や美食、ロマンスが息づくパリの世界観をショコラで表現します。贈る人も贈られる人も心がときめく、洗練と遊び心を併せ持つラインナップは、自分へのご褒美にも大切な方へのギフトにもぴったりです♡ パリを描くショコラ詰合わせ アソリュティマン ド ショコラ 5個入り 価格：2,862円