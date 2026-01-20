アメリカのトランプ政権が各国に課した「相互関税」などの合法性を争う裁判で、連邦最高裁判所は20日、判断を示しませんでした。この裁判はトランプ政権が各国に課した「相互関税」や、合成麻薬フェンタニルの流入を理由とした中国などへの追加関税について合法性が争われたものです。一審と二審では大統領の権限を越えているとして違法との判断が出されていました。連邦最高裁判所が20日にも判断を下す可能性があると報じられてい