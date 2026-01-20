お笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次（56歳）が、1月17日に放送されたラジオ番組「アッパレやってまーす！〜土曜日です〜」（MBSラジオ）に出演。長男がアメリカ留学に出かけたと語った。極楽とんぼ・山本圭壱の妻である西野未姫が第2子を妊娠して、山本が興奮しているという話題の後、相方の加藤浩次が「俺は1月の頭に長男が、留学行ったの。アメリカに」と1月5日に長男がアメリカ留学に行ったと明かす。加藤は「（長男は）しばら