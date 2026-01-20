ベッセント米財務長官は、ＦＲＢのクック理事の解任を巡る最高裁審理にパウエル議長が出席する意向を示していることを批判した。ベッセント財務長官は２０日、ダボス会議で、経済専門局ＣＮＢＣとのインタビューに応じ、「ＦＲＢを政治から切り離したいと考えているのであれば、議長が出席して圧力をかけるような行動を取るのは大きな間違いだと思う」と語った。 トランプ大統領がクックＦＲＢ理事を解任しようとして