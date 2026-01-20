ロシアのラブロフ外相は20日、2025年のロシア外交を総括する年次会見で日本について「非核の地位の見直しを含め、憲法改正をめぐる議論が活発化している」と述べ、警戒感を示しました。ラブロフ外相は、国内外の記者が参加した会見で日本国内の動きに言及し、「日本国内で憲法改正をめぐる議論が活発化している。単なる軍事力の強化にとどまらず、非核の地位の見直しにまで及んでいる」と指摘しました。また、安全保障をめぐっては