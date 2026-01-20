剣道の全国大会で3度優勝した神奈川県警の女性警察官に警察庁長官賞が贈られました。警察庁長官賞が授与されたのは、神奈川県警保土ケ谷署の高橋萌子巡査部長（32）です。高橋巡査部長は去年11月の全日本女子剣道選手権大会で優勝し、2017年、2018年の優勝と合わせこの大会を3度制したことなどから、警察術科の向上に大きく寄与したとして、警察庁は長官賞を授与しました。神奈川県警保土ケ谷署高橋萌子 巡査部長「（長官に