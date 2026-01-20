ボルフスブルクは20日、NECナイメヘンのFW塩貝健人(20)を獲得したと発表した。契約期間は2030年6月まで。背番号は7番に決まった。2005年早生まれの塩貝は國學院久我山高、慶應義塾大出身。大学1年時だった2024年1月に横浜F・マリノスへの加入が内定し、同年4月に特別指定選手としてJリーグデビューを飾った後、同年8月には慶大ソッカー部を退部し、横浜FMの内定も辞退してオランダのNECナイメヘンに電撃移籍していた。オラン