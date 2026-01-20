中学受験のリアル◆テーマ【中学受験のリアル】首都圏での中学受験率は、ここ10年増加傾向…昨年は首都圏の小学6年生のおよそ5人に1人が受験を経験したというデータも。子供の志望校や塾の情報収集・精神面のケアなど、サポートする親の悩みは尽きない…「中学受験のリアル」について今夜はDEEPに語らいます。▼元うたのお姉さん・茂森あゆみが驚いた塾のテキストの量！▼新山千春が志望校の情報を集めるためにしたある行動とは？