ホンダは２０日、米ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）と共同開発した燃料電池システムについて、２０２６年中に生産を終了すると発表した。普及が遅れている燃料電池車（ＦＣＶ）市場を踏まえて判断した。ホンダとＧＭは１７年、米ミシガン州に合弁会社を設立し、２４年から共同生産を始めた。生産した燃料電池システムは、ホンダのスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「ＣＲ―Ｖ」などに搭載されていた。水素で発電して走るＦＣＶは走