安倍元首相を銃撃し、殺害した罪などに問われている山上徹也被告の裁判員裁判は21日午後、判決が言い渡されます。山上徹也被告は4年前、奈良市で応援演説中だった安倍晋三元首相を手製のパイプ銃で撃ち、殺害した罪などに問われています。裁判では、母親の旧統一教会への多額の献金が与えた影響が大きな争点となっています。また、安倍氏を狙った理由について、山上被告は「旧統一教会と政治との関わりの中心にいる方。他の政治家