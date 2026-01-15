FRUITS ZIPPER・櫻井優衣が、新曲「ぜんぶ可愛いのせい」を2月6日にリリースすることを発表した。「ぜんぶ可愛いのせい」は、2025年9月にリリースされた、ソロメジャーデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」に続き第2弾シングルとなる。楽曲は、ファッションや美容のキラキラやトキメキを追いかける女の子あるあるをモチーフに、そんな現実をタイトルの通り「ぜんぶ可愛いのせい」にしてポジティブに生きる、自己愛たっぷ