Omoinotakeが、新曲「Wonderland」を本日配信リリースした。本楽曲は、「卒業」をテーマに「ユニ春2026 大学生篇」のCMソングとして書き下ろした新曲。卒業への想いを、UKガラージサウンドに乗せた明るくも切ない楽曲になっており、蔦谷好位置がプロデュースを手掛けた。ジャケットデザインは、アートディレクター・とんだ林蘭が、今回のジャケットのディレクションを務めている。本CMは俳優・木戸大聖が主演を務め、「リアルって