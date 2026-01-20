【ニューヨーク共同】連休明け20日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、前週末と比べた下げ幅が一時、700ドルを超えた。午前10時現在は前週末比682.45ドル安の4万8676.88ドルを付けた。トランプ米大統領がグリーンランド領有に反対する欧州8カ国に追加関税を課すと表明したことを受け、世界経済の先行き不透明感から売り注文が膨らんだ。