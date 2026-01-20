今後の雪の予報について、今回特に警戒してほしいポイントは、寒気が居座り続ける「期間の長さ」です。21日（水）から25日（日）までの正午時点の雪の予想です。日本海側を中心に広い範囲でこの先5日間、雪が降り続ける予想です。21日（水）から22日（木）にかけて予想される降雪量は、北陸、東北で100センチ、中国、近畿で70センチとなっています。さらにその翌日、22日（木）から23日（金）にかけては、日本海側、特に新潟県では