【リロ＆スティッチ2 コスチュームフィギュアコレクション】 2月中旬 発売予定 価格：1回400円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「リロ＆スティッチ2 コスチュームフィギュアコレクション」を2月中旬に発売する。価格は1回400円。 映画「リロ＆スティッチ2」より、スティッチの人気コスチュームがフィギュア化。作中に登場するシーンが、