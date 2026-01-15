アヤックス戦で攻め込むNECナイメヘンの塩貝（中央）＝2025年12月、ナイメヘン（共同）【ベルリン共同】サッカーのドイツ1部リーグ、ウォルフスブルクは20日、オランダ1部のNECナイメヘンからFW塩貝健人（20）を2030年6月までの契約で獲得したと発表した。欧州五大リーグ初挑戦となる。塩貝は24年に慶大所属のまま特別指定選手としてJ1横浜Mでプレーし、同8月にNECナイメヘンに加入した。今季リーグ戦は途中出場が主体ながら、