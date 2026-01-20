イギリス政府は19日、16歳未満の若者のSNSの使用を禁止する措置について広く意見を募るための協議を始めると発表しました。イギリス政府は19日、16歳未満の若者のSNSの使用禁止などが盛り込まれた措置について関係者や専門家の意見を直接聴くための公聴会を始めると発表しました。若者の安全なインターネットの利用を確保するために年齢確認の強化や、中毒性のある機能を制限すること、また、16歳未満の若者がSNSを使用することを