アメリカ中西部ミシガン州の高速道路で19日、車100台以上が絡む大規模な玉突き事故がありました。30台以上の大型トラックも巻き込まれ、地元メディアによりますと、12人が負傷したということです。事故当時、猛吹雪で視界が極端に悪かったということで、警察は高速道路を全面通行止めにして車両の撤去にあたっています。