ソニーがテレビ事業を分離です。ソニーグループは20日、テレビ事業を分離し中国の電機大手「TCL」と設立する合弁会社に事業を引き継ぐ方針を発表しました。出資比率はTCLが51％、ソニーが49％で、製品のブランド名には「ソニー」や「ブラビア」が引き続き使われます。新会社は2027年4月の事業開始を目指すとしています。