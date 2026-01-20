21日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比500円安の5万2300円と急落。日経平均株価の現物終値5万2991.1円に対しては691.1円安。出来高は1万1410枚となっている。 TOPIX先物期近は3586.5ポイントと前日比35.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は39.1ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5230