中国メディアの瀟湘晨報によると、SNS上にこのほど、太原市小店区にある火鍋店が、客の観賞用として店内の水槽でサメを飼育しているとの投稿があった。投稿主は、この火鍋店が適切な資格を有しているのかやサメの飼育環境が基準を満たしているのか疑わしいとして市民サービスホットラインに連絡したという。これについて、店側は、飼育しているのはレモンザメ2匹だとし、関連する証書もあると回答した。SNS上では、投稿主について