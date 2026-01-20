1989（平成元）年1月21日、11年目で最後となる国公立大の共通1次試験が全国317カ所で始まった。難問奇問が姿を消す一方、受験産業データへの依存が強まり、大学の序列化が進んだとの批判も出た。90年からは大学入試センター試験、2021年からは大学入学共通テストに衣替えした。写真は東大の試験会場。