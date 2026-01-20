トランプ大統領、就任1年で自画自賛していましたが、アメリカ国内ではどう評価されているのか、山崎大輔ワシントン支局長に聞きます。トランプ大統領は強権的な政権運営をエスカレートさせていますが、足元の国内では物価高への不満から支持率は低迷しています。政権支持率の平均では支持が42.5％、不支持55.1％で不支持が上回っています。CNNの世論調査では「トランプ政権の1年目は失敗だった」と答えた人が58％で半数を超えまし