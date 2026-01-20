元海上自衛隊自衛艦隊司令官の香田洋二氏と笹川平和財団上席フェローの小原凡司氏が２０日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、安全保障３文書の前倒し改定を巡って議論した。香田氏は、現行の３文書が２０２２年に策定されて以降、中露の結びつきが強まるなど日本を取り巻く安保環境が変化しているとし、高市首相は「（こうした状況に）対応するために書き直しが必要と考えているのではないか」と語った。小原氏は、米国